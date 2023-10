Lazio, Guendouzi l'uomo in più: il francese vuole la maglia da titolare

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In questo avvio di stagione c'è un giocatore che quando è entrato ha dato sempre un impulso positivo alla squadra: si tratta di Mattéo Guendouzi. L'ex Marsiglia si sta rivelando una preziosa risorsa per Sarri, lasciando il proprio zampino nelle vittorie contro Napoli, Celtic e Atalanta. Come riporta la rassegna stampa del Corriere dello Sport, con il passare del tempo Guendouzi sta crescendo dal punto di vista tattico e sta assimilando via via i dettami del tecnico.

Lazio, la crescita di Guendouzi: obiettivo maglia da titolare - Il suo esordio aveva "spaccato" tutti gli equilibri. Nella gara del Maradona contro il Napoli aveva realizzato un gol e un assist, entrambi non convalidati per fuorigioco. Dal momento dal suo arrivo ha giocato 4 spezzoni di gara da subentrato e 3 volte da titolare in campionato nelle ultime 4 partite disputate, per un totale di 8 partite su 8 tra Serie A e Champions.

Questi numeri dimostrano la crescita e la stima nel tecnico nei suoi confronti, anche se il percorso di apprendimento non è ancora concluso. In questa sosta, data la mancata convocazione da parte delle selezione francese, è rimasto a Formello per crescere dal punto di vista tattico e provare a mettere in campo quanto appreso. Per riconquistare la sua nazionale deve riuscire a convincere Sarri e conquistare una maglia da titolare a tempo pieno.