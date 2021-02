Lazio, guida Acerbi: l'anti-Lukaku prepara il quarto scontro

Un compleanno speciale quello festeggiato ieri da Francesco Acerbi. Tantissimi i messaggi di auguri da amici, compagni di squadra e tifosi della Lazio. In serata, nel ringraziamento, il Leone ha anche annunciato la bellissima notizia che tra poco diventerà padre. Un momento molto felice, che si riflette anche nel rendimento in campo. Acerbi è il leader indiscusso della difesa della squadra di Simone Inzaghi, che nelle ultime 7 partite è tornata sui livelli di un anno fa: soltanto 4 gol incassati e tre clean sheet portati a casa. Acerbi inoltre rappresenta un fattore anche in fase offensiva. Soprattutto quando viene impiegato sul centro-sinistra è solito sganciarsi in sovrapposizione sull'esterno, tanto da mettere insieme 3 assist e 1 gol nelle 11 partite giocate in quella posizione. Al bilancio vanno aggiunti anche due 'pre-assist', penultimo passaggio prima del gol (in Lazio - Fiorentina e Lazio - Cagliari).

IL RINNOVO - La serie degli assist si è aperta proprio nella partita d'andata, quando un suo cross permise a Milinkovic di battere Handanovic e firmare il pareggio. All'Inter poi è legato anche il ricordo di un salvataggio incredibile nella partita giocata all'Olimpico il 16 febbraio del 2020 e vinta dalla Lazio 2-1. In quella serata si incollò su Romelu Lukaku e lo annullò, un po' come ha fatto anche negli altri due precedenti: in 3 partite da avversari il belga non ha mai segnato. La curiosità è che i due condividono lo stesso procuratore, Federico Pastorello, due giorni fa nella Capitale per una visita ai suoi assistiti e un saluto anche al ds Igli Tare. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il rinnovo del contratto verrà firmato e ufficializzato a fine stagione, ma la vicenda è stata chiarita tra società e giocatore e l'accordo c'è già. Il Leone è fondamentale per la difesa biancoceleste, che guiderà ancora a lungo.

