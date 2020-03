Lazio, hai alzato il muro: è record di clean sheet in Serie A

LAZIO, CLEAN SHEET - Vince e non incassa, la Lazio si prende il bottino pieno senza concedere nulla in termini di gol al Bologna. Il 2-0 è il risultato perfetto per chiudere una giornata altrettanto perfetta, da primi in classifica, al comando dopo 20 anni. Un primo tempo di qualità, di intensità, ordine e pressione basta ai ragazzi di Inzaghi per spegnere il Bologna di Mihajlovic, orgoglioso nel provarci fino alla fine ma inerme di fronte ad una Lazio così. Biancocelesti superiori, bravi a segnare subito e a tenere la porta inviolata nel corso della gara. Come riporta la rassegna a cura di Radiosei, la Lazio è al 9° clean sheet nelle prime 26 giornate di campionato, un record da condividere con Milan e Verona in Serie A. Per Inzaghi è la prima volta a questo punto della stagione da quando è alla Lazio (2015-2016).

