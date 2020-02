Lazio, l'Olimpico è un fortino: 14 gare senza perdere, record dell'era Lotito

All'Olimpico non si passa: è la dura legge della Lazio. Chi arriva a Roma per affrontare i biancocelesti sa bene che dovrà vendere cara la pelle. Anche il Bologna è caduto, bersagliato dai colpi di Luis Alberto e Correa. Come riporta Lazio Page, sale a 14 la striscia di imbattibilità interna. Questo è il record dell'era Lotito, per trovare chi ha fatto meglio bisogna andare indietro col tempo fino al 2000/01 e al 2001/02, quando si arrivò a quota 22. Invece, in una singola stagione solamente nel 1999/00 si riuscì a fare meglio (17).

