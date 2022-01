Lazio, i baby talenti alla corte di Sarri: così si costruisce il futuro

RASSEGNA STAMPA - La Lazio cresce e con lei i suoi baby talenti. Il settore giovanile biancoceleste sta vedendo fiorire tanti giocatori di prospettiva e Sarri, nella settimana di pausa per lo stage della Nazionale, ha deciso di fargli conoscere da vicino il mondo dei grandi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il tecnico ha approfittato per chiamare a sé quattro diamanti grezzi con cui poter lavorare e farli brillare: Luka Romero, Marco Bertini, Romano Floriani Mussolini e Valerio Crespi. Tutti nati tra il 2002 e il 2004. La società è convinta di poter velocizzare così il processo di crescita, sempre in collaborazione con mister Calori che li gestirà in Primavera.