Lazio, "I have a dream" la canzone interpretata dai biancocelesti contro il razzismo: il progetto

Bella e importante iniziativa quella portata avanti dalla Lazio che insieme all’Associazione Buuuball Off Colors ha lanciato il progetto BUUUBALL contro il razzismo. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero i calciatori della rosa biancoceleste canteranno una canzone dal titolo "I have a dream" creata da Maxi Gigliucci, presidente di Buuuball e dai dj Vincenzo Paccone e Daniele Strazzullo che sarà il cuore del progetto centrato sulla lotta alla discriminazione e alla violenza all'interno dello sport. L'iniziativa coinvolgerà anche le scuole superiori col supporto della Regione Lazio.

