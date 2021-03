Lazio, contro l'Udinese serve un clean sheet: il dato sulla difesa fa paura

Alla Lazio serve un'inversione di tendenza e subito perché non può continuare a incassare così tanti gol. Già dalla sfida contro l'Udinese quello che si augura Inzaghi è tornare a fare clean sheet, cioè a non subire gol perché il dato che riguarda le reti incassate in questo campionato è preoccupante e, in proiezione, non promette nulla di buono. Come riporta la rassegna di Radiosei, fino ad ora sono 37 i gol subiti in 26 giornate, troppi se si vuole centrare un posto Champions. Un dato così non si leggeva dalla stagione 2008-2009, è record negativo della stagione Lotito. In assoluto, bisogna tornare al campionato '92-'93. L'ultima volta che la porta di Reina è rimasta inviolata in questa Serie A è stato contro la Sampdoria, il 20 febbraio scorso. È passato un mese subendo sistematicamente, anche gol sciocchi. Ora è il momento di dare una svolta.

