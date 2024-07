Lazio, il calendario completo delle amichevoli estive

Continua l'estate di preparazione della Lazio in vista del nuovo campionato. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono diverse e tutte molto interessanti le amichevoli in programma per i biancocelesti. Dopo le due sfide giocate contro Auronzo e Trapani, sarà la volta della Triestina domenica 21 luglio, sempre sotto le Tre Cime di Lavaredo.

Dopo il rientro a Roma ci saranno alcuni giorni di riposo e poi la ripresa degli allenamenti a Formello. Le amichevoli rinizieranno il 27 luglio: si vola in Germania, contro l’Hansa Rostock. Il 3 agosto allo Stirpe si disputerà Frosinone-Lazio, ma solo quattro giorni dopo, precisamente il 7 agosto, sarà ancora la volta di un test internazionale: in Inghilterra l'affascinante match contro il Southampton.

Nella giornata di ieri è spuntata anche Cadice - Lazio, in programma per il 10 agosto e valida per il trofeo “Ramon de Carranza”, conosciuto anche come “el trofeo de los trofeos”. Una tradizione che va avanti dal 1955. Lo scorso anno partecipò il Lecce. Sarà questa l'ultima amichevole biancoceleste.