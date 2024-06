Lazio, il Corriere dello Sport: "I 4 nomi per il dopo Tudor"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sono giorni di confusione e riflessioni in casa Lazio. Il mancato rinnovo di Kamada si è "abbattuto" su Tudor e sul suo futuro, con l'allenatore che - come anticipato - non esclude la separazione anticipata. Ecco che dunque si è già aperto il casting per l'eventuale allenatore che andrebbe a sostituire il croato, anche perché, considerando la Serie A, entro breve è destinato a partire un vero e proprio valzer che coinvolge che panchine. Italiano, che lascerà la Fiorentina, è promesso al Bologna. Tuttavia, i rossoblù avrebbero fatto un pensierino (e anche di più) sull'attuale allenatore della Lazio. Palladino, che ha concluso la sua esperienza col Monza, potrebbe prendere l'eventuale posto di Italiano alla Fiorentina, ma anche in casa Lazio gode senz'altro di una certa stima.

E poi, riporta il Corriere dello Sport, impossibile non parlare di Conceiçao, che farebbe felici tanti tifosi per l'affetto che ancora nutre nei confronti dei colori biancocelesti, ma anche per la sua esperienza in ambito internazionale. Sullo sfondo, infine, si fa anche il nome di Allegri, "fresco" di esonero della Juve. Conferme arrivano anche da Il Messaggero che, oltre ai nomi precedentemente menzionati, aggiunge quello di Miroslav Klose, un profilo più low cost ma che a Roma tornerebbe di corsa.

TORNA ALLA HOMEPAGE