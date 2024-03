Lazio, il gol è un problema! Meno fatti, più subiti e Provedel...

RASSEGNA STAMPA - I numeri stagionali della Lazio sono impietosi con ben 15 sconfitte subite in 38 gare. A pesare sono gli appena 42 gol fatti a fronte di altrettante reti subite. Statistiche molto in negativo se paragonate a quelle dello scorsa stagione quando dopo 38 gare erano arrivate appena 10 ko (5 nelle coppe e 5 in campionato). Il dato sui gol recitava 54 gol fatti e 33 subiti, entrambi molto peggiorati in questa annata dove al contrario si è andati bene nelle coppe e male in Serie A. Anche Provedel non ha ripetuto i miracoli visti dodici mesi fa. L'ex Spezia ha vissuto una stagione stellare con 22 clean sheet, ma quest'anno sembra essere tornato sulla terra.

Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il rendimento di Ivan resta di alto livello come dimostrano le 75 parate su 104 tiri subiti in campionato (5° tra i portieri), ma a pesare sul giudizio è la media di 1,13 gol a partita assieme ad alcuni errori dell'ultimo periodo. A partire dal pasticcio che ha dato il via alla rimonta del Bologna all'Olimpico fino alle respinte maldestre su Bonaventura, Okafor e martedì sul 3-0 di Kane, che hanno spinto lo stesso Lotito a chiedergli di allenarle maggiormente durante la settimana. Il portiere ha giocato anche non al meglio con la febbre o con i postumi di un ematoma al fianco. Non essendo abituato in carriera ad affrontare un calendario così fitto, tra l'altro con una competizione come la Champions League di mezzo, Ivan ha accusato i ritmi elevati, ma ora è pronto per tornare a chiudere la propria porta già contro l'Udinese, il primo club professionistico che ha creduto in lui.