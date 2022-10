Lazio, il legame con la famiglia Maestrelli è indissolubile. E Maurizio...

Il rapporto tra la Lazio e Maurizio Maestrelli è più saldo che mai. La storia che lega il papà Tommaso ai colori biancocelesti è una delle più belle scritte nella storia del calcio. Il Maestro è un simbolo che rimane intatto nonostante il passare del tempo. Da poco è stato il centenario dalla sua nascita e la Lazio e il presidente Lotito hanno omaggiato l’allenatore dedicandogli in maniera ufficiale la Curva Sud, oggi Curva Maestrelli. Il figlio Massimo negli anni ha creato un legame speciale con la società e anche prima che approdasse nella Capitale con Maurizio Sarri.

Come anticipato dalla nostra redazione Massimo potrebbe entrare a far parte della società nel ruolo di SLO, Supporter Liason Officer, una figura ponte tra società e tifosi. Come riportato anche dalla consueta rassegna stampa di Radiosei questo ulteriore passo sancirebbe in modo definitivo il legame tra la famiglia Maestrelli e la Lazio.