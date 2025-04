Lazio, il muro da abbattere è Svilar: nei derby non ha mai subito gol

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il primo ostacolo per la Lazio non indossa una maglia giallorossa qualsiasi. È Mile Svilar, il portiere che nei derby è diventato un tabù per i biancocelesti: nei suoi due precedenti nella stracittadina, conme sottolinea il Corriere dello Sport, il classe 1999 non ha mai subito gol. E stasera punta al terzo clean sheet consecutivo, che potrebbe scrivere la storia: la Roma, infatti, non chiude quattro derby di campionato senza subire gol dal lontano 1960, quando in porta c'era Cudicini.

Per la Lazio, che nelle ultime nove sfide casalinghe contro i giallorossi è rimasta imbattuta (6 vittorie, 3 pareggi), sbloccare il risultato sarà fondamentale. Ma di fronte ci sarà un portiere in piena ascesa, protagonista della rimonta Champions della Roma. L’ultima volta che la Lazio ha bucato la rete romanista in un derby risale a gennaio 2024, in Coppa Italia: rigore di Zaccagni, ma tra i pali c’era ancora Rui Patricio. Da quel momento in poi, Svilar ha abbassato la saracinesca.