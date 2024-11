Lazio, il paradosso della difesa: forse non è tutto da ricostruire

RASSEGNA STAMPA - Il rendimento della Lazio in questo inizio di campionato è quello di una squadra che potenzialmente può insediarsi in modo stabile nei piani alti della classifica. Come evidenzia l'edizione odierna del Messaggero, però, i bianocelesti hanno un problema da risolvere, quello dei troppi gol subiti. La compagine di Baroni, infatti, ha mantenuto la porta inviolata solo contro il Genoa. Tuttavia quello della difesa biancoceleste è un gigantesco paradosso, perché Gila e compagni concretamente subiscono pochissimi tiri, anche se questo fin qui non è bastato per evitare a Provedel di incassare 13 gol in queste prime uscite. C'è allora una difesa da ritoccare, senza però stravolgere la filosofia del tecnico, secondo la quale i maggiori pericoli si evitano correndo in avanti e non difendendo gelosamente il proprio fortino.