Lazio, il punto sull'infermeria: Immobile rasserena Sarri, gli altri...

RASSEGNA STAMPA - Sarri può sorridere: Immobile è tornato. Il capitano della Lazio si è allenato regolarmente con il gruppo nella doppia seduta di ieri. Sembra quindi passato il peggio, dopo la ricaduta che gli ha fatto saltare l'ultimo match annuale contro la Juventus. Il bomber di Torre Annunziata è alle prese da tempo con una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. L'infortunio lo ha costretto a guardare il derby dalla panchina (con la tuta perché non schierabile), ma il recupero lampo gli ha permesso di giocare gli ultimi minuti con il Monza. Il rientro prematuro è stato fatale per la conclusione anticipata di questa sua prima parte di campionato. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, King Ciro si è allenato con i compagni (pochi per via dei vari impegni internazionali) sia mercoledì che giovedì ritrovando la condizione che da tempo mancava.

IL RIENTRO - A Formello si tornerà il 29 novembre, lo staff tecnico ha concesso 11 giorni di riposo. Al rientro Sarri troverà il suo capitano insieme a Zaccagni, Patric e Lazzari: i tre sono attualmente ai box per i vari infortuni, ma saranno pronti per quel giorno.