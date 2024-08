Lazio, il tesoretto degli esuberi: quanto può incassare il club

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Servono le uscite. La Lazio deve vendere per piazzare gli ultimi colpi di mercato, sia per una questione di lista sia per una questione economica. Come riporta Il Corriere dello Sport, cinque nomi alla porta che alla società potrebbero fruttare un tesoretto da 15 milioni, fondamentali in un anno in cui la Lazio ha scelto di tagliare il monte ingaggi e di ringiovanire la rosa, ma con il compito di mantenere alti gli obiettivi sportivi.

Cancellieri non rientra nel progetto, nonostante sia un under 22 facilmente collocabile in lista. Lotito vuole una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo. Si è mosso anche il Monza nelle ultime ore. Akpa Akpro non accetta la Serie B, ma a Salerno sperano nel suo ritorno in granata. Basic è sempre più un caso ormai da due anni. Molto più difficili da piazzare Fares e André Anderson, vedremo se arriveranno offerte.