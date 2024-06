Lazio, il Verona sistema il bilancio: Dawidowicz può diventare un'occasione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non solo Noslin. Si accende l'asse Lazio - Verona, e non si tratta di Cabal. Come riportato da L'Arena, gli scaligeri devono sistemare il bilancio chiudendo delle operazioni in uscita entro il 30 giugno. Per questo il presidente Setti si sta assicurando che tutto vada secondo i piani.

Infatti, in caso di mancata chiusura dell'affare Noslin in questo mese, il 'piano b' sarebbe rappresentato dalla cessione di Pawel Dawidowicz. Due opzioni per il centrale: Lazio o Venezia. In biancoceleste, come scrive il quotidiano, tornerebbe da Baroni ma andrebbe a fare la riserva. In Laguna, invece, sarebbe il titolare di Di Francesco a caccia della salvezza.

Un'offerta da 1,5 milioni di euro sbloccherebbe la trattativa: di recente proprio il polacco aveva parlato di un suo possibile trasferimento nella Capitale. In queste ore potrebbe diventare una possibilità concreta.