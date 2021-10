Lazio, Immobile come Piola: ecco quanti gol di destro, sinistro e testa

RASSEGNA STAMPA - Con il piatto destro a gonfiare la rete per il gol del 2-1Immobile ha raggiunto i 159 centri con Lazio di Silvio Piola, entrando nella leggenda del club. Da Bergamo a Bergamo, dal primo sigillo nel 2016 a quello di ieri, chiudendo il cerchio così come l'aveva aperto: contro l'Atalanta. Ma in questi cinque anni in che modo Immobile ha suddiviso i suoi gol tra piede destro, sinistro e colpo di testa? Come si legge sulla rassegna di Radiosei, delle 159 reti 124 sono arrivate con il piede forte, il destro (di cui 44 su rigore), 18 invece col mancino e 17 incornando il pallone di testa. Un reportorio completo che fa di Ciro il più grande bomber della storia della Lazio.

