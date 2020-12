Lazio, Immobile contro lo Spezia a caccia di un altro record in Serie A

Champions per un attimo da parte, prima di pensare alla gara di martedì contro il Bruges la Lazio dovrà rituffarsi in campionato. Sabato i biancocelesti saranno impegnati nella gara contro lo Spezia e sono chiamati a un'inversione di marcia rispetto alla brutta sconfitta dell'Olimpico contro l'Udinese. In attacco ci sarà ovviamente Ciro Immobile che da quando è tornato in campo dopo lo stop causato dal coronavirus è inarrestabile. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il bomber biancoceleste può portare a casa un altro record della sua carriera. Se dovesse fare gol lo Spezia sarebbe la trentesima formazione a cui il numero 17 ha segnato in Serie A. Prima di lui solo altri due giocatori ci sono riusciti: Quagliarella (32) e Palacio (31).

