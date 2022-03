Lazio, Immobile fa cifra tonda con i biancocelesti e rincorre i record: i dati

Ciro fa 200 in Serie A con la Lazio e insegue Piola per gol in campionato con le aquile. Boniperti e Quagliarella sono i prossimi...

Ciro Immobile, qualora dovesse scendere in campo a Cagliari, è pronto a tagliare quota 200 presenze in Serie A con la maglia della Lazio. Un traguardo importante per il bomber biancoceleste che è sempre più determinanti per le sorti dei capitolini. Senza di lui la squadra soffre e il numero 17 sta viaggiando a un ritmo indiavolato. L'attaccante è a un solo gol dai 20 messi a segno nello scorso campionato, ma mancano ancora undici gare per incrementare il bottino. Non solo perché lo scorso anno in totale Ciro ha realizzato 25 centri e quest'anno è già a 24. Immobile è a 142 gol in A con l'aquila sul petto, a meno uno dal record di Piola che spera di eguagliare e superare il prima possibile. Nel mirino ci sono poi Boniperti e Quagliarella. Immobile è quindicesimo nella classifica all time di gol nel nostro campionato con 174 centri. Davanti a lui c'è l'ex Juventus a 178, mentre il capitano della Sampdoria è a 180. Quagliarella rimane l'attaccante in attività con più reti all'attivo, ma Ciro spera di riprenderlo e superarlo presto. Nell'era dei tre punti, nessuno aveva mai segnato così tanti gol. Il Cagliari, poi, porta fortuna all'attaccante che già ha punito 9 volte i sardi.