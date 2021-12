Lazio, Immobile indomabile contro la Sampdoria: i numeri del bomber

RASSEGNA STAMPA - Blucerchiato equivale a rosso per Ciro Immobile, che come entra in campo si scatena e diventa indomabile. Come i tori nelle arene o gli squali che fiutano il sangue della preda. Il capitano della Lazio, come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, ha nella Sampdoria la sua vittima preferita: 13 gol in 16 partite complessive. Di queste reti, 10 sono arrivate con la maglia biancoceleste rendendosi il secondo miglior marcatore della sfida. Al primo posto c'è il doppio ex Roberto Mancini con 11. Oggi il Mancio potrebbe essere raggiunto se non addirittura superato.

SFIDA TRA COMPAESANI - Immobile non sarà l'unico bomber a Marassi. Dall'altra parte, sempre con la fascia da capitano al braccio, c'è il compaesano Fabio Quagliarella. Entrambi sono i calciatori più prolifici della Serie A ancora in attività. Quaglia ha fatto male alla Lazio già 8 volte. Oggi potrebbe partire dalla panchina, ma questo non lo fermerà dal cercare di vincere la sfida a distanza con il suo collega.