Lazio, Immobile per la storia: a caccia del terzo gol consecutivo in un derby

Riparte dalla doppietta alla Sampdoria e dal 101° gol in Serie A, Ciro Immobile. A Marassi si è presentato tirato a lucido, in forma smagliante, ben lontano dal giocatore visto negli ultimi mesi della passata stagione. Saranno anche la gioia e l'adrenalina portatagli dal piccolo Mattia appena nato, ma di sicuro è un Ciro diverso. E adesso punta la Roma, punta a lasciare il segno nel derby. Non si accontenta dell'obiettivo prestigioso raggiunto appena una settimana fa, vuole sempre di più. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, qualora dovesse andare in gol contro i giallorossi, per Immobile sarebbe il terzo gol consecutivo in un derby. Mai nessuno ci è riuscito prima d'ora. Da calciatori della Lazio, i vari Piola, Chinaglia, Mancini, Rocchi, Hernanes, Sosa, Pastore, Demaria, Busani, Tozzi, Jugovic, Stankovic e Milinkovic hanno messo la loro firma al massimo in due stracittadine consecutive, senza riuscire a ripetersi nella terza. Lo scorso anno Immobile ha gonfiato la rete in entrambi i derby giocati (una rete amara in quello di andata, molto più dolce nel secondo). E non solo: su sette derby disputati da quando veste la maglia della Lazio, ha segnato già ben cinque gol. Il derby per entrare nella Storia: quella personale della stracittadina e quella della Lazio. Per adesso lo score recita 88 gol in maglia biancoceleste, a 17 marcature di distanza dalla quinta posizione occupata da Tommaso Rocchi (105) e 20 dalla quarta di Bruno Giordano (108). La rincorsa continua: considerando la media realizzativa di Immobile sin dal suo primo anno a Roma, ci si rende conto come già da questa stagione possa riuscire ad arrivare a dama. E iniziare da un derby avrebbe tutto un altro sapore.

Lazio - Roma, le probabili formazioni

Lazio - Roma, le parole di Inzaghi in conferenza alla vigilia

Clicca qui per tornare all'homepage del sito