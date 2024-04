Lazio | Immobile, Romagnoli, Provedel e Zaccagni: il punto infortunati

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Addii, rivoluzione, e infermeria: questa è la situazione con cui la Lazio sta facendo i conti. Venerdì alle 18.30 a Marassi si giocherà contro il Genoa reduce dall'1-1 contro la Fiorentina, attenzione in casa biancoceleste dove il quadro clinico è abbastanza serio. Romagnoli è ancora fermo per l'edema da affaticamento al polpaccio sinistro: non recupererà in tempo per venerdì. Per questo, nel reparto arretrato toccherà a Patric e Gila ai lati di Casale: scelte forzate. Da oggi a Formello scatteranno le prove tattiche.

Come riporta il corriere dello Sport, Zaccagni, fermo da Torino per un trauma distorsivo alla caviglia, proverà a tornare a disposizione tra il Verona e il ritorno della semifinale Coppa Italia con la Juventus. Quanto a Provedel, tra domani e giovedì riprenderà un lavoro specifico in campo, non ce la fa per il Genoa. Si è riaggregato Pellegrini, Marusic è rimasto a riposo per gestione fisica.

Immobile è alle prese con un trauma distrattivo a carico del legamento collaterale interno del ginocchio sinistro, verrà valutato in questi ultimi giorni, al massimo andrà in panchina con il Genoa. La maglia da centravanti sarà affidata a Castellanos.