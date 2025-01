Lazio, in difesa sei troppo fragile: il dato che preoccupa

RASSEGNA STAMPA - Sono ormai troppe le volte in cui Provedel si ritrova a lamentarsi con i compagni e a raccogliere il pallone in fondo alla rete. La Lazio dietro è fragile, un film già visto. Ormai è evidente. Come riporta Il Messaggero, la squadra di Baroni ha la peggior difesa tra le squadre che stanno lottando per la Champions e ha subito gli stessi gol del Monza (27), con la differenza che la squadra di Bocchetti si trova all’ultimo posto in classifica. Non solo, nel girone d'andata la Lazio ha tenuto la porta inviolata appena quattro volte. Troppo poco. Per rimanere nelle posizioni alte, qualcosa deve cambiare.