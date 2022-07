Lazio, infermeria svuotata: tutti abili e arruolati per il ritiro in Austria

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Lo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore aveva mietuto qualche vittima tra i giocatori della Lazio, ma tutti sono riusciti a recuperare e ci saranno per la seconda parte del ritiro. Il campo su cui i biancocelesti hanno svolto gli allenamenti durante la loro permanenza sotto le Tre Cime di Lavaredo era in condizioni pessime, non permettendo a tutti di essere al massimo della condizione fisica. In particolar modo Casale e Cancellieri che hanno rimediato entrambi dei problemi al ginocchio sinistro. Per il difensore e l'attaccante, provenienti dall'Hellas Verona, nulla di grave, come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei: i biancocelesti parteciperanno regolarmente alla sgambata di domani a Formello e poi partiranno con il resto dei compagni per l'Austria. Discorso a parte per Akpa-Akpro che nell'ultima settimana non si è allenato in gruppo, ma comunque ultimerà la preparazione in terra austriaca.