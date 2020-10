Lazio - Inter a tutto gas: chi è più veloce tra Lazzari e Hakimi? Il dato

Sarà un Lazio-Inter a tutto gas sulle fasce con Lazzari e Hakimi. Due frecce, due che fanno della corsa e degli scatti le loro armi più taglienti, che spingono dall'inizio alla fine e che sono incaricati di servire pure assist agli attaccanti una volta arrivati in fondo al campo. Destini uguali quelli di Manuel e Achraf, entrambi terzini diventati esterni a tutta fascia che abbinano quantità a qualità. Ma il laziale ha qualcosa in più, almeno sotto il punto di vista della velocità: secondo la rassegna di Radiosei, nella top 10 dei più veloci della Serie A Lazzari è primo con quasi 35 km/h, precisamente 34,91 km/h raggiunti contro l'Atalanta. Hakimi è più staccato, contro il Benevento è arrivato a 33,49 km/h e si piazza all'ottavo posto. Gli altri in classifica sono: Osimhen secondo con 34,05 km/h (Parma-Napoli), Nkoulou terzo con 33,91 km/h (Torino-Atalanta), Kluivert quarto con 33,88 km/h (Verona-Roma), De Roon quinto con 33,68 km/h (Lazio-Atalanta), Rebic sesto con 33,63 km/h (Crotone-Milan), Theo Hernandez settimo con 33,55 km/h (Milan-Bologna), Ekdal nono con 33,48 km/h (Sampdoria-Benevento) e Mkhitaryan ultimo con 33,43 (Roma-Juventus).

