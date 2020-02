Lazio - Inter, la partita di Vieri: i consigli di Bobo a Inzaghi

Lazio-Inter non può non essere anche la partita di 'Bobo' Vieri, grande ex che ha vestito la maglia sia dei biancocelesti (1998-1999) che dei nerazzurri (1999-2005). In entrambi i casi, ovviamente, sempre nel segno del gol. E a chi oggi gli chiede se la squadra di Inzaghi sta andando contro i propri limiti, 'Bobone' risponde sincero, facendo passare un messaggio chiave: la Lazio è davvero forte. Come riporta la rassegna di Radiosei, per Vieri c'è sorpresa nel vedere i biancocelesti lì, ma è una posizione di classifica credibile se si pensa alla qualità dei giocatori in rosa, da Immobile e Luis Alberto, passando per Acerbi, fino a Correa, Leiva e Milinkovic. Ma soprattutto, dice Vieri, la Lazio non ha le coppe e questo può giocare a suo favore rispetto alla corsa di Juve e Inter. Poi aggiunge una battuta su Immobile, da attaccante di razza ad attaccante di razza: "È l'arma letale di Inzaghi, fa venire il mal di testa ai difensori. È uno dei sei-sette giocatori da top club che ha la Lazio".

Lazio - Inter, Ballotta: "Biancocelesti favoriti, sarà uno spettacolo"

