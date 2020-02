Lazio, la carica di Correa: "Insieme, costruendo un sogno" - FT

Mancano poche ore al fischio d'inizio di Lazio-Inter, gara fondamentale per le ambizioni delle due compagini, in cima alla classifica di Serie A. In particolare, ciò che i biancocelesti stanno facendo in campionato è davvero oltre ogni più rosea aspettativa di inizio stagione. Con unione e compattezza, il gruppo di Simone Inzaghi sta lottando punto a punto con le corazzate del massimo torneo italiano. Joaquin Correa, alla vigilia della sfida, ha voluto caricare l'ambiente, sottolinenando quanto di buono stia facendo la compagine capitolina. Sul proprio profilo Instagram, il 'Tucu' ha scritto: "Tutti insieme, costruendo un sogno".

