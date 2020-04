Lazio, Inzaghi compie gli anni e manda un messaggio al gruppo: allenarsi e non mollare

La Lazio è ferma ma ha il motore acceso, i giri sono bassi ma c'è voglia di tornare a premere sull'acceleratore dopo un mese senza allenamenti. Purtroppo ancora non si può dire quando effettivamente sarà possibile riprendere a correre sul campo, ma i giocatori biancocelesti sono pronti e mister Simone Inzaghi lo è più di tutti. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il tecnico ha approfittato dei messaggi di auguri che i suoi giocatori gli hanno mandato per il suo compleanno per rispondere con un concetto semplice ma fondamentale: niente resa, la Lazio tornerà e non bisogna mollare in questo periodo difficile. Inzaghi tiene sulla corda i suoi calciatori, li invita ad allenarsi e a rimanere sul pezzo, conscio che se si riuscirà a ripartire bisognerà riprendere il discorso lasciato in sospeso più di un mese fa. Insomma, bisognerà essere pronti a premere sull'acceleratore.