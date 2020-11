Lazio, Inzaghi vuole Luis Alberto a Crotone ma la decisione verrà presa con la società

Luis Alberto è in bilico ma non troppo. Quanto accaduto la scorsa settimana con lo spagnolo non è di certo passato in sordina, anzi una punizione ci sarà come è giusto che sia. Con molta probabilità, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il Mago riceverà una multa salata ma forse ci sarà in campo domani contro il Crotone. Si perché nell'allenamento di ieri mister Inzaghi l'ha provato da titolare e anche perché con già tante assenze pesanti, Milinkovic e Luiz Felipe tra tutti, i biancocelesti hanno biosgno della qualità del numero 10. Il patron Lotito in questi giorni ha avuto il tempo di sbollire e alla fine ha deciso di far risolavere la questione al direttore sportivo Tare e a mister Inzaghi. Riunciare a un giocatore come Luis Alberto in questo momento potrebbe essere un clamorso autogol sul campo: la priorità è quella di tornare a vincere, adesso non c'è èiù spazio per le polemiche.