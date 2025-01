Lazio, Isaksen ci riprova: il derby è un’occasione da non perdere

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Domenica alle 20:45 ci sarà “la partita”, la Lazio affronterà la Roma all’Olimpico e per qualcuno sarà l’ennesima occasione importante per dimostrare il proprio valore. Si tratta di Isaksen che, nonostante sia in crescita, ha finora alternato momenti positivi a altri un po’ meno, rendendosi poco incisivo e talvolta un po’ assente. Il derby, sottolinea Il Corriere dello Sport, per alcuni è stata la gara della svolta o comunque determinante per imporsi e lo stesso vale per il danese. Sarri ne era rimasto stregato quando era al Midtjylland, dopo un’iniziale difficoltà al momento del suo arrivo nella Capitale è riuscito a emergere. I problemi veri sono nati con Tudor, non credeva in lui. Baroni però lo ha aiutato a ritrovarsi, rilanciandolo e i progressi sono sotto gli occhi di tutti. Contro i giallorossi dovrà difendere e accendersi quando i biancocelesti attaccheranno, la sua risposta sarà fondamentale anche in termini di futuro.

