Lazio, Isaksen in netta crescita: contro il Napoli va a caccia del bis

RASSEGNA STAMPA - Si avvicina la gara contro il Napoli e come non ripensare ai precedenti di dicembre, quando la Lazio ha battuto la squadra di Conte per due volte in pochi giorni, prima all'Olimpico in Coppa Italia e poi in campionato al Maradona. L'ultima sfida è stata decisa da Gustav Isaksen, che non vede l'ora di riprovarci e rimetterci lo zampino.

Come sottolinea La Repubblica, il danese sembra in netta ripresa rispetto alle scorse settimane, diventando protagonista assoluto delle ultime partite. Baroni e la società hanno piena fiducia in lui, lo stesso attaccante la sente ed è per questo che è voluto rimanere a Roma e non accettare l'offerta dell'Olympiakos a gennaio. Per il tecnico è un titolare inamovibili (24 su 24 in campionato), lo avrebbe alternato solo in caso di arrivo di Ngonge dal Napoli, suo ex pupillo al Verona, in caso di trasferimento di Tchaouna al Bologna.

Uscendo dal campo contro il Monza, Isaksen è apparso scontento nonostante gli elogi di tifosi e compagni: il suo obiettivo era il gol, vuole migliorare il suo score (3 reti e 4 assist in 31 partite totali). Tra pochi giorni ritrova davanti il Napoli che ha steso già l'8 dicembre, nella speranza che possa ripetersi.