Lazio - Juve, Casiraghi: “Match spettacolare nonostante il Covid. Inzaghi e Pirlo? Stessa mentalità”

Manca ormai poco al big match dell'Olimpico tra Lazio e Juventus. Il calcio d'inizio è previsto per domenica ore 12:30. Pierluigi Casiraghi, doppio ex della gara, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui analizza quella che sarà la partita: "Non mi chiedete per chi tiferò o come finirà. Sono affezionato a entrambe le società dove sono stato benissimo. La Lazio non vive un periodo straordinario. Una vittoria e due pareggi in Champions League non sono male, ma in campionato sta un po' zoppicando anche se va sottolineato che il Covid-19 sta indicendo parecchio. La Juve, invece, è in crescita. L'ha dimostrato contro Spezia e Ferencváros. Sulla carta è un match apertissimo, si affrontano due tra le migliori squadre che abbiamo ammirato in Italia nelle ultime stagioni. Inzaghi e Pirlo? L'approccio è diverso: Simone è più passionale, Andrea più calmo. Non la filosofia: puntano al risultato attraverso il bel gioco e hanno una mentalità precisa, direi vincente. Mi aspetto 90 minuti spettacolari".

