Lazio - Juventus, all-in nei minuti finali: tra gol decisivi e rimonte...

Solo per cuori forti. Il giorno tanto atteso è arrivato, il giorno di Lazio-Juventus. Terza contro seconda. Inzaghi vs Sarri. Correa-Immobile vs Dybala-Ronaldo. Il secondo miglior attacco del campionato contro la miglior difesa. Ci sono tutti i presupposti per assistere a una partitissima, aperta a qualsiasi risultato e che può portare con sé scenari inimmaginabili a inizio stagione. Non mancherà lo spettacolo, statene certi. Per indole, Lazio e Juventus sono due squadre votate all'attacco, con una tendenza specifica ad andare in rete nei minuti finali di match: tra campionato e coppe europee sono 15 i gol negli ultimi 30 minuti per i biancocelesti, 17 quelli per i bianconeri - a riportarlo l'odierna rassegna stampa di Radiosei. Gol decisivi, spesso all'ultimo respiro (vedi Fiorentina, Milan e Sassuolo per la Lazio; Genoa, Napoli e Lokomotiv per la Juventus), oppure a coronamento di una rimonta. Lazio-Juventus sarà dunque una partita da vivere sino all'ultimo, con entrambe le squadre che difficilmente si accontenteranno del pareggio. Ultima mezz'ora docet.

Lazio - Juventus, Olimpico da record

Lazio - Juventus, le probabili formazioni

Clicca qui per tornare all'homepage