Lazio - Juventus, nel weekend europeo nessuna partita "vale" di più

Amanti del calcio, tenetevi forte perché il weekend europeo offre molte partite interessanti. In Germania la capolista M'Gladbach ospita il Bayern Monaco. In Gran Bretagna c'è forse il match più affascinante, il derby di Manchester: United - City. Ma il campo centrale d'Europa - come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei - è quello di Roma, dovrà andrà in scena Lazio - Juventus. Le due formazioni italiane hanno raccolto in totale 66 punti, e nessun match del weekend totalizza così tanti punti. Da una parte la squadra campione in carica che punta il controsorpasso sull'Inter, frenata ieri dalla Roma; dall'altra una Lazio reduce da 6 vittorie consecutive: "La squadra più forte contro la squadra più in forma".

Lazio - Juve, numeri da record all'Olimpico

