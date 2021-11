Lazio – Juventus, Zoff: “Per Sarri doppia soddisfazione in caso di vittoria”

RASSEGNA STAMPA - Sta per tornare il campionato, sospeso per lasciare spazio alle Nazionali e la Lazio si sta preparando per affrontare la Juventus. La gara in programma sabato alle 18 all’Olimpico è molto attesa sia ai fini della classifica sia per l’incontro tra Maurizio Sarri e la sua ex squadra. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, in merito si è espresso Dino Zoff: “La Lazio e la Juve in campo formano già in sé una partita importante e interessante. Questo di Sarri è un dettaglio in più. Determinate dinamiche sono una costante nello sport, non solo nel calcio. Non è la prima volta che assistiamo a uno scenario del genere. In ogni caso, sì. Probabilmente potrebbe esserci una soddisfazione a lato in caso di vittoria”

