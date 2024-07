Lazio, l'eredità di Felipe Anderson: scatto Tchaouna per la fascia destra

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha messo alle spalle il ritiro di Auronzo di Cadore e l'amichevole in casa dell'Hansa Rostock. Da sabato a Frosinone inizia lo sprint verso la prima giornata di campionato e tra i ruoli su cui Baroni riflette c'è quello di esterno destro d'attacco. A Rostock è partito titolare Isaksen, autore di una buona partita, ma nella ripresa Tchaouna è entrato, ha segnato e ha messo in mostra un'ottima condizione fisica. La specialità della casa sono gli sprint e in occasione del gol è stato anche glaciale a battere il portiere avversario con un bolide di destro sotto la traversa.

Già a Salerno il classe 2003 aveva mostrato di che pasta è fatto, nella Capitale deve arrivare la conscrazione. I colpi li ha, li ha mostrati subito, fin dal primo allenamento, ma come riporta la rassegna stampa del Corriere dello Sport, deve codificare movimenti e inserimenti. Baroni chiede tanto movimento ai giocatori, vuole una squadra imprevedibile, capace di interscambiare le posizioni e Loum è pronto a soddisfarlo, senza paura. Nel ritiro cadorino è stato provato anche a sinistra, come alternativa di Zaccagni, ma ad oggi si gioca una maglia con Isaksen sulla fascia destra. Saranno proprio loro due a non dover far rimpiangere Felipe Anderson.