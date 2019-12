Cresciuto alla Juventus, vittorioso nella Lazio. All'Inter invece c'è quel caro amico di Antonio Conte. L'ex attaccante Fabrizio Ravanelli, sentimentalmente sembra invischiato in questa lotta Scudetto. Il girone di andata, o almeno buona parte di questo, ha detto che anche i biancocelesti sono lì, a soli tre punti dalla vetta. Ravanelli è convinto che anche il club capitolino possa giocarsela fino alla fine. Quella della Lazio per lui è stata a tutti gli effetti una prima parte di stagione straordinaria, macchiata soltanto dall'uscita in Europa League: "Sarà una lotta a tre fino alla fine", riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei.



Un plauso va fatto al suo ex compagno Simone Inzaghi, il quale si sta confermando ad alti livelli. Ha vinto la Coppa Italia e sta facendo un gran campionato. Ma quali sono i segreti di questa Lazio? Ravanelli non ha dubbi nel citare Milinkovic, Correa e Luis Alberto, i tre calciatori più qualitativi della rosa, con Immobile pronto a sfruttare le loro giocate. L'organico della Lazio non ha nulla da invidiare agli altri.

Lazio, l'ex Ravanelli analizza la corsa Scudetto: "Lotta a tre fino alla fine"

