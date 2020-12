Lazio, l'Olimpico deve tornare un fattore: la vittoria manca da troppo

LAZIO, FATTORE OLIMPICO - L'Olimpico ha smesso di essere un fattore per la Lazio, è un dato di fatto. Certamente c'entra l'assenza dei tifosi che nella parte di campionato pre Covid spinsero la squadra verso la vetta della classifica. Ma i biancocelesti non possono continuare così, serve una svolta decisa per invertire il trend, troppo negativo. Come riporta la rassegna di Radiosei, l'ultima vittoria della Lazio in casa risale al 24 ottobre, 2-1 al Bologna. Dopo due mesi Inzaghi cerca ancora i tre punti all'Olimpico, vuole riuscirci contro il Napoli. Sono arrivate sconfitte (Udinese Verona, a settembre c'è stato anche il ko con l'Atalanta) e pareggi (Inter e Juventus). In più i numeri raccontano che la Lazio ha realizzato 7 gol e ne ha subiti 12 e che nei primi tempi all'Olimpico la squadra non ha mai segnato. Ma contro le big lo spirito - e a volte anche i risultati, vedi il Dortmund in Champions - è sempre stato diverso. Spirito che andrà mantenuto con il Napoli per cercare di tornare finalmente a vincere in casa.

Lazio - Napoli, parole pesanti e rissa sfiorata: il precedente incandescente tra Inzaghi e Gattuso

Serie A, la classifica post lockdown: Milan in testa, Lazio solo ottava

Torna alla home page