Lazio - Napoli, parole pesanti e rissa sfiorata: il precedente incandescente tra Inzaghi e Gattuso

La posta in palio durante le ultime sfide tra Lazio e Napoli è sempre stata alta ed è normale che in queste situazioni gli animi si scaldino. L'episodio della passata stagione tra Inzaghi e Gattuso ne è la prova, come riporta la rassegna stampa di Radiosei. Nell'ultima partita della passata stagione i biancocelesti sono andati al San Paolo per giocarsi il terzo posto, ma le uniche gioia della serata per i laziali saranno la Scarpa d'Oro di Immobile e l'uguagliamento del record di gol dell'ex napoletano Higuain. Durante uno scontro di gioco molto duro tra Manolas e Correa gli animi si sono inaspriti, tanto da far accendere un acceso confronto tra le panchine: volano parole pesanti da ambo le parti e si sfiora la rissa, con Gattuso che le promette a Inzaghi e il laziale che risponde a tono. Davanti le telecamere poi la redenzione pubblica.

