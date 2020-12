Lazio - Napoli, Inzaghi contro Gattuso: bilancio negativo per il tecnico biancoceleste

La gara tra Lazio e Napoli di domenica sera vale tanto. Entrambe sono in cerca di riscatto e non possono perdere il passo delle squadre che le precedono. All'Olimpico sarà ancora una volta Inzaghi contro Gattuso. Come riporta la rassegna a cura di Radiosei, sono dieci le sfide tra i due allenatori con bilancio a favore di Rino, il tecnico in attività (Allegri ora è disoccupato) che ha messo più in difficoltà il mister biancoceleste. Due vittorie per Inzaghi, tre i pareggi e 5 vittorie di Ringhio tra cui due eliminazioni dalla Coppa Italia e l'ultima giornata dello scorso anno quando tolse alla Lazio la soddisfazione del terzo posto. Per ben 5 volte, in questi 10 precedenti, la Lazio non è riuscita a trovare la via del gol contro Gattuso. L'ultima all'Olimpico, con Ancelotti in panchina, è targata Lazio che vinse 1-0 grazie al solito Ciro Immobile che ha segnato nelle ultime quattro sfide di Serie A contro gli azzurri e chissà che non possa centrare la quinta domenica sera.

