Lazio, l'Olimpico non ti porta fortuna: serve un cambio di passo

L'Olimpico non porta fortuna ultimamente alla Lazio. Tre sconfitte di fila in campionato, un trend che Tudor avrà il compito di interrompere. Come ricorda il Corriere dello Sport, le disfatte casalinghe contro Bologna, Milan e Udinese, hanno atterrato l'umore, con i conseguenti saluti di Sarri e l'arrivo del nuovo tecnico, chiamato ora ad esordire in un match durissimo, quello contro la Juve, che comunque non sta vivendo un buon periodo.

La Lazio dovrà giocare in casa 7 delle prossime 11 sfide (6 su 9 se si contano solo quelle in campionato). "Tris di Juve" in soli 25 giorni, non sarà certo facile, ma i biancocelesti devono necessariamente fare un cambio di passo all'Olimpico. Solo una volta nella sua storia la Lazio aveva registrato più sconfitte casalinghe di fila in Serie A: furono 5 tra il febbraio e l’aprile del 1961 con Jesse Carver in panchina.