Lazio, la difesa granitica può essere il segreto per lo scudetto

La Lazio di Inzaghi ha abituato i suoi tifosi a numeri da capogiro in attacco, stentando un po' di più però nelle statistiche difensive. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, però, in questa stagione la musica è cambiata e la difesa è diventata d'acciaio: 23 gol subiti nei 26 match disputati, uno in meno di Juventus e Inter. La miglior difesa del campionato finora, poco da girarci intorno: una ricetta che in Italia può fare la differenza sulla strada per il tricolore. Una crescita costante quella della Lazio di Inzaghi in questo senso, che negli anni è passata da una media di 1,34 gol subiti a partita nel 2016/17 a quella attuale di 0,88, passando per l'1,28 nel 2017/18 e l'1,21 nel 2018/19. E anche in Europa il biancoceleste si fa notare: la Lazio è sesta nei cinque maggiori campionati europei per gol subiti, prima di lei solo Real Madrid (19), Atletico Madrid, Liverpool, Reims (21) e Athletic Bilbao (23). Una crescita incredibile che può costituire la ricetta giusta per lo scudetto.

Luka ‘Marsiglia’ Peros de "La casa di carta" in esclusiva per Lalaziosiamonoi.it

Lazio, il presidente Lotito sulla ripresa

Clicca qui per tornare all'homepage del sito