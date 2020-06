Lazio, la differenza scudetto la fa chi è versatile: tanti big pronti in più ruoli

Nella corsa scudetto tanti fattori possono fare la differenza, specie in un finale di campionato così particolare. Per quanto riguarda la Lazio, l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei sottolinea che l'asso nella manica di mister Inzaghi possa essere la duttilità tattica dei big biancocelesti. Acerbi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Correa sanno all'occorrenza ricoprire più ruoli, una possibilità da non sottovalutare in queste battute finali della stagione. In questo senso Acerbi si è rivelato una preziosa risorsa anche sul centrosinistra (arrivando anche ad essere testato da esterno), Milinkovic ha abbassato il proprio baricentro ma sa supportare il reparto offensivo, Luis Alberto alterna senza difficoltà i ruoli di trequartista, seconda punta e mezzala e Correa può spaziare sia come interno che sulle fasce. Tutto ciò senza considerare Senad Lulic, altro jolly di centrocampo che però non si rivedrà in campo probabilmente prima di metà luglio. Le alternative tattiche ci sono, Inzaghi le sfrutterà tutte sulla strada che porta alla fine del campionato.