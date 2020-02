Lazio, la figlia di Manzini debutta alla conduzione di Striscia la notizia

Francesca Manzini è pronta all'esordio in prima serata. Dal 2 al 7 marzo debutterà sul piccolo schermo come conduttrice di "Striscia la notizia" su canale 5. La figlia di Maurizio Manzini, il team manager della Lazio, è attrice e conduttrice radiofonica: ha partecipato a svariati programmi tv, da "Avanti un altro" a "Matrix Chiambretti", fino alla partecipazione come attrice nel film di Carlo Verdone "Benedetta follia". Adesso per Francesca è arrivato il momento di condurre il più noto dei tg satirici, in coppia con Gerry Scotti.

