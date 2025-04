Lazio, la vittoria in casa è un tabù e da quando non vola Olympia...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - A soli quattro giorni dal derby la Lazio tornerà a scendere in campo all'Olimpico per provare a centrare una qualificazione difficilissima in Europa League dopo il 2-0 maturato contro il Bod/Glimt in terra norvegese. Obiettivo remuntada tra le mura amiche che ultimamente non hanno certo portato fortuna ai biancocelesti.

Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero il crollo in casa coincide anche con l'addio di Olympia che rappresentava un vero e proprio talismano con 13 vittorie, 5 pari e un solo ko contro l'Inter e una media di 2,3 punti a partita. Senza di lei la Lazio ha maturato un ko, cinque pareggi e una media che è scesa a 1,3 con due soli successi contro Real Sociedad e Monza.

Di fatto l'addio di Olympia coincide con il peggior bottino dell'ultimo trentennio in Serie A con appena 9 punti conquistati in 10 partite. Contro il Bodo servirà quindi invertire anche questo trend e tornare a vincere in casa.