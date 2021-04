Lazio, la volata finale di Fares: confermato dal 1' anche contro il Napoli

Non una stagione memorabile la prima di Mohamed Fares con la maglia della Lazio. L'algerino è arrivato a Roma per sostituire Lulic e prendersi subito il posto da titolare sulla fascia sinistra, ma non ha rispettato le attese a livello di rendimento. La rottura del legamento crociato della passata stagione con conseguente stop per quasi tutto l'anno ha certamente influito, tanto che ciò che è mancato più di tutto a Momo è stata la continuità. Inzaghi gli ha concesso fiducia sin da subito, ma poi l'ex Spal ha iniziato a collezionare sempre più panchine fino all'infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori quasi due mesi.

CRESCITA - Ora però, in questa volata finale di campionato, Fares sembra aver trovato una stabilità sia fisica che di prestazioni. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, contro il Napoli stasera sarà la sua terza gara da titolare consecutiva dopo Verona e Benevento. Inutile negare che lo spostamento di Marusic in difesa, confermato ancora una volta a discapito di Patric, e le difficoltà di Lulic gli hanno spianato la strada. È anche vero, però, che il suo rendimento è in crescita, sta dando segnali più incoraggianti rispetto alla prima parte di stagione e ora è il suo momento per dimostrare di valere l'investimento fatto su di lui in estate.

