Lazio, largo ai giovani: Sarri punta sulla linea verde

RASSEGNA STAMPA - La Lazio guarda al futuro. Con il fuori tutto di fine stagione (Strakosha, Leiva, Luiz Felipe via; Acerbi sul mercato) la dirigenza biancoceleste ha deciso di attuare un piano di rinnovamento e ringiovanimento della rosa. Sarri già dalla scorsa stagione ha provato qualche giovane, cercando di inserirlo nelle sue rotazioni. Su tutti Luka Romero. Il piccolo Messi di Durango è partito dietro nelle gerarchie dell'allenatore (davanti c'era per "anzianità" Raul Moro), ma ha saputo ribaltare la situazione conquistandosi l'attenzione del mister: come riporta la rassegna stampa di Radiosei, da gennaio è subentrato sette volte, tra cui anche un bello spezzone nel derby di ritorno. Il naturalizzato argentino sta giocando alla corte del CT Mascherano con l'U20 albiceleste, cercando di mettersi in mostra e far arrivare un messaggio forte a Sarri.

CHI RESTA E CHI VA - Raul Moro non è contento dell'involuzione nella scala gerarchica del mister e potrebbe scegliere di cambiare aria per giocare. Il prestito la soluzione ottimale. Potrebbe essere confermato Jovane Cabral, altro giovane che nell'ultima giornata di campionato ha trovato spazio e ha dimostrato di avere voglia di emergere. Ad Auronzo verranno aggregati anche molti Primavera. La Lazio del futuro sta prendendo forma.