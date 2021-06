Lazio, Lazzari terzino: ecco come può cambiare il suo ruolo con Sarri

Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio e questo porterà inevitabilmente a una piccola rivoluzione nel modo di giocare dei biancocelesti. Dal 3-5-2 al 4-3-3 chi dovrà trovare una nuova posizione in campo è Manuel Lazzari. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la corsa è sicuramente il suo valore aggiunto e in questi due anni a Roma è stato il re indiscusso della fascia destra con 10 chilometri e 116 metri percorsi ogni qual volta è sceso in campo. Con Sarri l'ex giocatore della Spal dovrà reinventarsi e utilizzare le sue qualità in una zona diversa del campo. Insomma da quinto a quarto della retroguardia, fino a terzino destro. Certamente ci sarà da lavorare ma Lazzari ha già dimostrato di essere un giocatore umile e dotato dell'intelligenza giusta per adattarsi al modulo sarriano.