Lazio, lo staff segue Tavares: il piano specifico per andare sempre al top

RASSEGNA STAMPA - Un piano atletico ad hoc per Tavares. È quello che ha studiato lo staff della Lazio per consentire al terzino portoghese di prevenire gli infortuni, di riposare e di andare in campo al top della forma. Le soste lo aiutano a recuperare, con sedute di massaggi, di piscina o di fisioterapia, come riportato da Il Corriere dello Sport. Al momento Baroni lo utilizza solo in campionato, non in Europa.

In Serie A ha giocato 5 partite, di cui le prime tre da 90 minuti (Milan, Verona e Fiorentina) e le ultime due non completate (68’ contro il Torino, 86’ contro l’Empoli frenato dall'influenza). Il Portogallo, stranamente, ancora non lo chiama in Nazionale, per questo Nuno può concentrarsi solamente sulla sua nuova esperienza biancoceleste.

L'inizio, a sorpresa, è stato piuttosto promettente: la speranza è che continui così. L'anno scorso al Nottingham Forest, in Premier League, è stato falcidiato dagli infortuni: solo 12 presenze in stagione. Con Tudor al Marsiglia, invece, nel 2022/23, ha giocato 31 volte (23 da titolare) e segnato 6 gol. Giocava a tutta fascia, con continuità ed esplosività. Poi il blackout. Ora si sta ritrovando.