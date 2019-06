Lazio, Lotito e Agnelli insieme a Malta: c'è Milinkovic all'ordine del giorno

La questione Milinkovic, adesso, Lotito e Agnelli la tratteranno faccia a faccia. L'occasione la offre l'assemblea Eca che da giovedì si sta svolgendo a Malta. Dopo ipotesi e congetture, è tempo di passare alle trattative. E le prossime ore potrebbero essere decisive in questo senso. La storia di Milinkovic alla Lazio sembra destinata a concludersi: il serbo vuole la Champions, non può più aspettare. Ecco perché, almeno da parte sua, ci sarebbero - stando a quanto riportato dalla rassegna di Radiosei - tutte le buone intenzioni verso la Juventus. Il copione della scorsa estate, quindi, andrà di nuovo in scena: il serbo sarà al centro di tutti i "forse" e i "se" del mercato biancoceleste: si parlerà tanto del centrocampista. Ma anche questa volta il presidente Lotito è chiaro: vuole almeno 100 milioni per la sua star. All'occorrenza, però, potrebbe farsene bastare anche 80 cash. Si ipotizzano anche delle possibili contropartite: alla dirigenza biancoceleste - come biasimarla - piace Moise Kean. A Torino, però, non sembrano intenzionati a dirgli addio. Poi c'è l'opzione Spinazzola, che farebbe proprio al caso della Lazio, vista l'esigenza di trovare qualcuno in grado di far rifiatare Lulic. Insomma, da Malta nelle prossime ore potrebbe arrivare qualche novità. Ma attenzione anche a ciò che succede in Inghilterra: il Manchester City, nonostante il rischio di vedersi bloccato il mercato, rimane sempre in agguato.

